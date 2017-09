Jaime Rodríguez Calderón: wordt de whatsappende gouverneur de volgende Mexicaanse president?

Nu de Amerikaanse president Donald Trump vier bedrijven prototypes laat bouwen voor zijn veelbesproken muur, komt de scheiding tussen Mexico en de VS weer een stap dichterbij. Het kan gouverneur Jaime Rodríguez Calderón weinig schelen. In de Mexicaanse deelstaat Nuevo León bindt hij met succes de strijd aan met de drugskartels. Zijn tactiek? Burgers kunnen hem aanklampen via Facebook en WhatsApp. Knack trok naar Mexico en sprak met de man die in 2018 wellicht een gooi doet naar het presidentschap.