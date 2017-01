Ivoorkust: 'Akkoord tussen regering en muitende soldaten'

Dat heeft persagentschap AFP uit betrouwbare bronnen vernomen.

"Er werd een akkoord bereikt in Bouaké tussen de legerbaas, de minister van Defensie en de muitende soldaten", aldus de bron. Minister van Defensie Alain-Richard Donwahi was vrijdag in Bouaké om er de laatste hand te leggen aan een akkoord dat vorige zaterdag werd aangekondigd. Dat kwam er na de opstand van de soldaten, die een hoger loon en betere leefomstandigheden eisten. "De militairen stemden ermee in om terug naar de kazernes te gaan en de schoten stopten in Bouaké", zo bevestigde een plaatselijke bron, die ook wist dat de soldaten een premie van 5 miljoen CFA-frank (7.622 euro) krijgen.

Wapens

De opstand begon in Bouaké, waar militairen wapens uit politiekazernes stalen en belangrijke invalswegen blokkeerden. Hun acties kregen ook navolging in de rest van het land. Ook vrijdag hing er opnieuw een gespannen sfeer in het West-Afrikaanse land. Aan het begin van de avond blokkeerden de muitende soldaten opnieuw de invalswegen naar Bouaké, en sommigen vreesden dat de minister van Defensie gegijzeld zou worden.