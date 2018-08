Italiës brokkelbruggen: het symbool van een verbrokkelend land

Ik hou van Italië, en vooral van zijn geschiedenis: het Italië van de versterkte dorpen genesteld in groene heuvelruggen, het Italië van de rennaissancesteden, van fresco's verborgen in kloosters, van vakmanschap en culinaire traditie. Maar ik vermoed dat elke bezoeker zich achter de oren krabt terwijl hij de pracht van de historische centra verlaat en zich opnieuw een weg baant door een zoveelste stadsrand van lelijke industrie, erbarmelijke wegen en fantasieloze woonblokken. Wat is er met dit land gebeurd tussen pakweg de zeventiende eeuw en vandaag - en vooral: waar gaat het naartoe?

