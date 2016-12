Italië wil Shell vervolgen voor omkoping

Dat blijkt uit stukken die het Italiaanse openbaar ministerie bij de rechtbank in Milaan heeft ingediend. Shell en Eni ontkennen de beschuldigingen.

Het gaat om een oliedeal ter waarde van omgerekend zo'n 1 miljard euro die Shell en het Italiaanse olieconcern Eni in 2011 sloten. Daarbij zou een voormalige Nigeriaanse minister zijn omgekocht.

In verband met dezelfde zaak deden de opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie in Nederland eerder al onderzoek bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. De Italiaanse justitie klaagt ook Eni aan, alsmede elf personen die bij de corruptie betrokken zouden zijn.

Shell liet dinsdag in een reactie weten de zaak serieus te nemen. Het bedrijf werkt mee met de autoriteiten en hoopt zo de aanklager te kunnen overtuigen van de onschuld.

In de aanklacht van de Italiaanse justitie worden ook vier managers van Shell genoemd. Hen wordt onder meer nalatigheid verweten, maar ze zijn niet als verdachten aangemerkt.

Rond de transactie hangt al langer een zweem van corruptie, omdat de Nigeriaanse regering de opbrengst doorsluisde naar een bedrijf dat eigendom was van een omstreden voormalige olieminister. Shell en Eni verkregen door de deal het exploitatierecht op een potentieel zeer lucratief olieveld voor de Nigeriaanse kust.