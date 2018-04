Italië: president kondigt tweede consultatieronde aan in aartsmoeilijke regeringsvorming

De verkiezingen van een maand geleden hebben de politieke kaarten in Italië zeer moeilijk geschud. De Vijfsterrenbeweging (M5S), de anti-establishmentpartij van Luigi di Maio, werd de grootste partij. Het blok dat de uiterst rechts Lega van Matteo Salvini vormt met de centrumrechtse Forza Italia van Silvio Berlusconi is dan weer groter. Geen van beide kan alleen een meerderheid vormen.

Di Maio sluit een akkoord met de Lega niet uit, als Salvini Berlusconi en zijn Forza Italia laat vallen. President Sergio Mattarella heeft de grondwettelijke rol om een nieuwe premier aan te duiden. Hij startte woensdag zijn consultatieronde. Donderdag kwamen de grote partijen op gesprek. Uitzicht op een nieuwe regering is er voorlopig nog niet. 'Volgende week start ik een nieuwe consultatieronde om na te gaan of de mogelijkheid om een regering te vormen gerijpt is. Vandaag is dat nog niet zo', zei Mattarella.