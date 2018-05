Italië op weg naar nieuwe verkiezingen: liet Vijfsterrenbeweging zich gebruiken door de Lega?

De kersverse Italiaanse premier-formateur Giuseppe Conte is er niet in geslaagd om de lijst van ministers te laten goedkeuren door president Sergio Mattarella. De president was uiteindelijk niet bereid om zijn verzet tegen de aanstelling van Paolo Savona als minister van Economie en Financiën te laten varen. Mattarella vreest dat Savona italië mogelijk uit de eurozone zou kunnen leiden. Als antwoord stelde Conte zijn mandaat meteen weer ter beschikking.

...