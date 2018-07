Italië laat reddingsschepen binnen na beloftes Frankrijk, Malta, Duitsland, Spanje en Portugal

De schepen kregen toestemming om aan te meren in de haven van Pozzallo, melden Italiaanse media.

Via Twitter deelde de Italiaanse premier Giuseppe Conte zondagavond mee dat na Frankrijk, Malta en Duitsland ook Spanje en Portugal elk 50 van de 450 geredde migranten zullen opnemen die sinds zaterdagochtend aan boord van de twee schepen op de Italiaanse wateren verblijven.

Overgestapt

Vrijdag werd een boot afkomstig uit Libië met 450 migranten aan boord opgemerkt in de internationale wateren, in de Maltese interventiezone. Italië noch Malta wilden aanvankelijk het schip laten aanmeren. Zaterdagochtend liet Italië de migranten dan toch overstappen op een Italiaans schip en een schip van de Europese grensbewakingsdienst Frontex.

Zaterdag riep Conte de andere 27 Europese lidstaten in een brief op om een deel van de geredde personen op te nemen, en zei hij dat Frankrijk en Malta al hun akkoord gaven. Eerder zondag maakte een Duitse regeringswoordvoerster bekend dat ook Duitsland hiertoe bereid is.

Geweigerd

Tsjechië liet alvast verstaan niet van plan te zijn om solidair te zijn met Italië. 'Ons land zal geen enkele vluchteling opnemen', tweette premier Andrej Babis zondag. Hij zei ook de brief van Conte ontvangen te hebben, maar sprak van een aanpak die 'de weg naar de hel vormt'. 'Dat zal enkel de smokkelaars motiveren en hun inkomsten vergroten.' Volgens Babis moet de hervestiging gebeuren op basis 'van het principe van vrijwilligheid'.

Libië wilde geen enkele van de migranten aan boord terug opvangen. 'Neen, wij zullen geen illegale migranten opnemen die zijn gered door reddingsschepen', zei een woordvoerder van de kustwacht aan persagentschap Reuters.