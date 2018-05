Italië heeft zijn 'antisysteemregering': 'De Italianen hebben genoeg babysitters gehad'

Matteo Salvini (Lega) en Luigi Di Maio (Vijfsterrenbeweging), de twee spookrijders van de Italiaanse politiek - allebei jong, niet-universitair geschoold en zonder noemenswaardige bestuurservaring - hebben het dan toch voor elkaar gekregen. Na twee maanden van gepalaver hebben de winnaars van de Italiaanse verkiezingen een regeerakkoord gesloten. De Italiaanse president Sergio Mattarella, wiens geduld op was, had de protagonisten nog tot begin deze week de tijd gegeven. Zonder akkoord zou hij een technische overgangsregering op de been brengen en nieuwe verkiezingen uitschrijven.

