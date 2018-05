Italië heeft nieuwe regering

De populistische Vijfsterrenbeweging en de extreemrechtse Lega Nord zijn tot een akkoord gekomen over de samenstelling van hun regering. Dat melden de twee partijleiders, Luigi di Maio en Matteo Salvini, donderdagavond in een communiqué. In de nieuwe regering wordt de onbekende economieprofessor Giovanni Tria minister van Financiën.

De regering wordt opnieuw door Giuseppe Conte geleid. Hij wordt donderdag om 21 uur bij president Sergio Mattarella verwacht. Carlo Cottarelli, die maandag van de president de opdracht kreeg om een regering te vormen, heeft die opdracht donderdagavond alweer teruggegeven.

Vorige zondag stapte Conte nog op, nadat president Sergio Mattarella zijn veto had uitgesproken over Contes kabinet. Daarin kreeg de econoom Paolo Savona de post van minister van Financiën. Eerder op de dag hadden bronnen binnen de twee partijen al laten weten dat Savona opnieuw in de regering zou komen, maar nu met Europese aangelegenheden als bevoegdheid.

'Engagement, coherentie, luisteren, werk, geduld, gezond verstand, hoofd en hart voor het welzijn van de Italianen', zei Lega-leider Salvini op Facebook. 'Misschien dat we er, na zoveel hindernissen, aanvallen, bedreigingen, leugens, eindelijk zijn.'

Cottarelli had maandag inderdaad de opdracht gekregen van de president, maar hij besliste zijn regeringsvorming te bevriezen om alle kansen te geven aan de nieuwe gesprekken tussen de Lega en de Vijfsterrenbeweging.