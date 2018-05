Italiaanse Vijfsterrenbeweging wil enkele dagen extra om regering te vormen

'Wij hebben de president enkele dagen extra gevraagd om onze gesprekken omtrent (politieke) kwesties goed af te ronden, zodat wij ons land een regering van veranderingen kunnen geven', zei Luigi Di Maio tegenover de pers na een gesprek met president Sergio Mattarella. 'De komende dagen zullen fundamenteeel zijn om een (coalitie-)akkoord te kunnen afsluiten', aldus Di Maio.

'Gezien wij bezig zijn neer te schrijven wat het programma van de regering voor de volgende vijf jaar zal zijn, is het belangrijk dit zo goed mogelijk af te werken. Daarom hebben wij enkele dagen meer gevraagd.' Hoeveel dagen, voegde de leider van de MS5 er niet aan toe. De Lega is eveneens anti-establishment en eurosceptisch. Maar de partij verschilt wezenlijk van de MS5, zodat het de vraag is hoelang een coalitie zou kunnen standhouden. Di Maio gaf maandag aan dat de betrokken partijen een regering voor de volle vijf jaar op de been willen brengen.