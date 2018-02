Italiaanse verkiezingen: Berlusconi, de weg van het minste kwaad

De verrassing van deze verkiezing is de zoveelste comeback van Silvio Berlusconi die op 81-jarige leeftijd met een nieuwe facelift nog eens komt bewijzen dat hij nooit helemaal uitgeteld is, ook niet door een effectieve veroordeling voor belastingsfraude uit 2013. Heel wat van zijn andere processen voor fraude, witwaspraktijken, corruptie en omkoping van getuigen zijn verjaard na ellenlange juridische uitputtingsslagen of zijn nog aan de gang.

...