Italiaanse senaat wil strenger toezicht op reddingsoperaties ngo's in Middellandse Zee

De commissie Defensie van de Italiaanse Senaat was een onderzoek opgestart naar het grote aantal kandidaat-vluchtelingen dat het land binnenkomt. Daarbij werd ook ingegaan op mogelijke linken tussen mensensmokkelaars en de ngo's die de geredde migranten aan land brengen. De Italiaanse procureur Carmelo Zuccaro had vorige maand nog laten verstaan dat daar bewijzen voor bestonden.

In het unaniem goedgekeurde rapport wordt die beschuldiging niet bevestigd. Maar toch wordt benadrukt dat ngo's strikter gecontroleerd moeten worden. Zo wordt gepleit voor een soort van "accreditering" voor organisaties die private reddingsoperaties uitvoeren. Ook stelt het rapport dat de ngo's bij hun reddingsoperatie nauwer moeten samenwerken met de Italiaanse kustwacht.

Er wordt onder meer voorgesteld om politieagenten mee te sturen bij de reddingsoperaties. SOS Méditerranée heeft in een reactie al duidelijk gemaakt daar geen voorstander van te zijn. "We hebben een humanitair mandaat. We wensen op onze boot een duidelijk onderscheid te behouden met de militaire en politionele interventies. Dat is cruciaal voor onze onafhankelijkheid", luidt het in een mededeling. Voorts wordt door de commissie gevraagd om de geredde migranten niet langer alleen maar naar Italië te sturen.

"We moeten werken aan de creatie van veilige zones op Libanees, Tunesisch en Maltees grondgebied, onder toezicht van de VN, UNHCR (het VN-Vluchtelingenagentschap) en IOM (Internationale Organisatie voor Migratie)", zo luidt een van de aanbevelingen. Het voorstel lijkt vooral een oplossing voor de middellange termijn, want Libië en Tunesië gelden momenteel niet als veilige landen. Malta benadrukt dan weer dat het als kleinste EU-staat geen al te grote instroom aankan.