Italiaanse president zet overgangsregering van technocraten in de steigers

Na het debacle met Giuseppe Conte zondagavond heeft de Italiaanse president Sergio Mattarella maandag aan Carlo Cottarelli, een 64-jarige economist, de opdracht gegeven een regering van technocraten te vormen in afwachting van nieuwe verkiezingen. Cottarelli liet al weten dat die verkiezingen te laatste begin 2019 zullen plaatsvinden.

Formateur en gedoodverfd premier Giuseppe Conte, die door de radicaalrechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging was afgevaardigd om het land te leiden, gooide zondagavond de handdoek in de ring nadat Mattarella zijn veto uitgesproken had tegen de benoeming van de eurosceptische Paolo Savona als minister van Financiën.

Mattarella riep maandag Carlo Cottarelli bij zich, een 64-jarige economist die zijn sporen bij het Internationaal Monetair Fonds heeft verdiend. Hij gaf hem de opdracht een overgangsregering te vormen. Cottarelli was van 2008 tot 2013 directeur fiscale zaken bij het IMF.

Cottarelli liet na het onderhoud met de president weten dat de verkiezingen ten laatste begin 2019 zullen plaatsvinden, 'maar waarschijnlijk in de herfst'. 'Ik zal het parlement een programma voorleggen dat, indien ik het vertrouwen krijg, ook de begroting van 2019 zal bevatten. Nadien zal het parlement ontbonden worden en zullen er verkiezingen gehouden worden', zo klonk het.