Italiaanse politie brengt Cosa Nostra-maffia een klap toe

De twee verdachten in Duitsland werden door de Italiaanse autoriteiten opgespoord met een Europees arrestatiebevel. Beide Italianen werden gezocht voor drugshandel, een van de mannen ook voor lidmaatschap van een criminele organisatie.

In Italië waren bij de operatie meer dan 600 agenten betrokken, klinkt het bij de politie in Rome. Verdachten werden bij de kraag gevat in de regio's Sicilië, Lazio, Piemonte, Lombardije en Emilia Romagna. De overheid nam goederen in beslag met een waarde van meer dan elf miljoen euro.