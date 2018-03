Italiaanse parlementsverkiezingen: 'Het woord neger is zelfs terug'

De kans is klein dat de parlementsverkiezingen van 4 maart in Italië een duidelijke winnaar opleveren, al komt het rechtse blok van Silvio Berlusconi het dichtst in de buurt. De campagne werd gedomineerd door het thema migratie en een waanzinnig opbod van onbetaalbare verkiezingsbeloftes.