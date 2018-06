Italiaanse minister van Economie annuleert ontmoeting met Franse collega in Parijs

De reis van Tria naar Rome is afgelast 'tengevolge van recente ontwikkelingen', zei een Italiaanse woordvoerder tegenover het Duitse persbureau DPA. Een ontmoeting van de minister met zijn Duitse collega Olaf Scholz in Berlijn, eveneens vandaag/woensdag, staat nog steeds op de agenda. Rome wil verontschuldigingen van Parijs na verklaringen die in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

Met name had Frankrijk de Italiaanse beslissing om het schip de toegang tot Italiaanse havens te weigeren cynisch en onverantwoord genoemd. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini dreigt ook een voor vrijdag in de Franse hoofdstad voorziene ontmoeting tussen president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Giuseppe Conte te annuleren indien er geen excuses komen. Bruno Le Maire heeft de Italiaanse annulering betreurd.