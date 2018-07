Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken provoceert met eis nieuw havenverbod

'Waarom moeten alle geredde migranten in Italië afgeleverd worden?', zo vroeg Salvini zich maandag in een kranteninterview af. Italië heeft tegen private hulporganisaties al een havenverbod uitgevaardigd. Salvini, tevens voorzitter van de rechtse partij Lega eist nu dat ook alle schepen van missies van de Europese Unie (EU) als Themis of Eunavfor Med Sophia niet meer automatisch Italiaanse havens binnenlopen. Hij zal het thema donderdag tijdens de vergadering van de EU-ministers van Binnenlandse Zaken in Innsbruck op tafel brengen.

De partijloze minister van Buitenlandse Zaken Enzo Moavero Milanesi garandeerde dat Italië zich niet uit zijn internationale verplichtingen terugtrekt.

Of hij dit doorvoert, blijft afwachten want de minister oogst ook tegenwind binnen de populistische regering. Lokale media citeren uitspraken uit kringen van het ministerie van Defensie, dat niet de minister van Binnenlandse Zaken bevoegd is voor EU-missies, maar dat dit materie van Defensie en Buitenlandse Zaken is. Als een dergelijk voorstel niet op regeringsvlak wordt gecoördineerd, zorgt dat alleen maar voor krantenkoppen, klinkt het. Minister van Defensie Elisabetta Trenta behoort tot de Vijfsterrenbeweging. De partijloze minister van Buitenlandse Zaken Enzo Moavero Milanesi garandeerde dat Italië zich niet uit zijn internationale verplichtingen terugtrekt. De voorzitter van M5S, vicepremier Luigi Di Maio, schaarde zich dan weer achter Salvini. Italië wil de regels voor internationale operaties veranderen. 'De schepen van Europese missies moeten de migranten naar alle Europese havens brengen, niet alleen naar de Italiaanse', zei hij op Radio 1.