Italiaans schip brengt geredde migranten terug naar Libië

De VN-Vluchtelingenorganisatie verklaarde dinsdag op Twitter dat de informatie over de zaak wordt onderzocht. 'Libië is geen veilige plaats en deze operatie kan een schending van het internationaal recht betekenen'.

Het schip zou de sleepboot Asso 28 zijn, die werkt aan een olieplatform in de Middellandse Zee. Een woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) bevestigde dat de Asso 28 naar Libië is gevaren. Meer bijzonderheden over de redding van de 108 migranten zijn er nog niet.

Libië heeft eind juni een eigen zoek- en reddingszone ingericht, die zich ook uitstrekt over internationale wateren. Daar is het Libische reddingscoördinatiecentrum nu bevoegd voor de regeling van de operaties en het wijst schepen een haven toe. Het kan dit echter ook toewijzen aan een ander controlecentrum.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini schreef dinsdag op Facebook: 'De Libische kustwacht heeft de voorbije uren 611 migranten gered en teruggebracht. De ngo's protesteren en de mensensmokkelaars verliezen hun job. Goed zo, we doen zo voort!'. De Italiaanse kustwacht heeft aan de reddingsoperaties niet deelgenomen.

Italië werd in 2012 wegens de uitwijzing van op de Middellandse Zee geredde Afrikanen naar Libië veroordeeld door het Europees Hof van de Mensenrechten. Met de repatriëring heeft Italië deze mensen blootgesteld aan het risico op een onmenselijke behandeling, klonk het toen in het vonnis van het hof.