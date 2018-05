Israëlische troepen doden Palestijnen aan grens met Gaza

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Gezondheid van Gaza dinsdag gezegd. De dood van de man komt bovenop het overlijden van zestig Palestijnen die maandag door Israëlisch geschut om het leven kwamen.

Volgens schattingen van het Israëlische leger (IDF) namen maandag meer dan 40.000 Palestijnen deel aan de protesten op tientallen plaatsen langs de grensomheining in de Gazastrook.

Dinsdag verzamelden opnieuw ongeveer 400 Palestijnen op zeven verschillende plaatsen langs de grens. Nog volgens het IDF hadden minstens 24 mensen die maandag werden gedood een 'gedocumenteerde terroristische achtergrond'.

Het leger verschafte echter geen aanvullende details. Later op de dag maakte het Gezondheidsministerie in Gaza bekend dat het IDF dinsdag ten oosten van het vluchtelingenkamp al-Boereij een tweede Palestijn heeft doodgeschoten. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

Internationale reacties op protest in Gaza: VS: 'Israël gaf blijk van terughoudendheid'

Israël heeft maandag 'blijk gegeven van terughoudendheid' in zijn antwoord op het massale protest langs zijn grens met Gaza. Dit heeft de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley dinsdag gezegd op een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad omtrent het geweld in Gaza.

'Wie van ons zou dit soort van activiteit aan zijn grens aanvaarden? Niemand zou dat', zei Haley. 'Geen enkele land in deze kamer zou met meer terughoudendheid handelen dan Israël'. 'Voor sommigen is de opening van de (Amerikaanse) ambassade in Jeruzalem de reden om naar geweld te grijpen', citeerde het ABC News de diplomate.

'Zij die suggereren dat het geweld in Gaza alles te maken heeft met de locatie van de Amerikaanse ambassade vergissen zich deerlijk. Het geweld komt eerder van hen die de staat Israël op elke locatie verwerpen', aldus de Haley.

Ze beklemtoonde dat de 'radicale islamistische terreurorganisatie' Hamas al jaren geweld had aangemoedigd, lang vooraleer de VS beslisten hun ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem, aldus een tweet van de conservatieve zender Fox News. 'Hamas is tevreden over het resultaat gisteren(/maandag).'

'De VS betreuren de doden maar er is veel geweld in de regio', zei Haley. Ze betreurde dat de V-Raad onvoldoende praat over de interventies van Iran in Syrië en Jemen. Voorts meende de Amerikaanse diplomate dat de opening van de VS-ambassade in Jeruzalem maandag 'generlei de vooruitzichten voor vrede ondermijnt'.

Franse president Macron veroordeelt in telefoontje met Netanyahu geweld

De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag in een telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn 'zeer ernstige bezorgdheid' omtrent het geweld in Gaza geuit en de bewindsman opgeroepen burgers te beschermen alsmede vreedzaam protest toe te laten, zo heeft het Elysée meegedeeld.

Een bron dichtbij het Elysée zei dat Macron het doden van Palestijnse burgers heeft veroordeeld. De Franse president herhaalde tegenover Netanyahu 'het belang van dialoog om het Israëlisch-Palestijns vredesproces te herlanceren'.

Volgens dezelfde bron sprak het Franse staatshoofd eenzelfde veroordeling uit in een telefoontje met de Palestijnse president Mahmoed Abbas en de Jordaanse koning Abdoellah.

Arabische Liga roept Internationaal Strafhof op om 'misdaden Israël' te onderzoeken

De Arabische Liga heeft de openbare aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag opgeroepen om zo snel mogelijk een onderzoek te beginnen 'naar de misdaden van de Israëlische bezetter' tegen de Palestijnen.

'Israël is een onderdrukkende en moorddadige entiteit en zijn politici en militairen moeten voor het Internationaal Strafhof worden gebracht', zei Amjad Shamoet, de voorzitter van de permanente mensenrechtencommissie van de Pan-Arabische organisatie. De Israëlische troepen hebben maandag 60 Palestijnse manifestanten gedood en meer dan 2.700 anderen verwond langs de grens met Gaza.

De oproep is gelanceerd daags na een spoedvergadering van de Arabische Liga over de 'illegale' beslissing van Washington om de Amerikaanse ambassade in Israël over te brengen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Maandag was de meest bloedige dag in het Israëlisch-Palestijnse conflict sinds de oorlog van de zomer 2014 in de Gazastrook en viel samen met de inhuldiging van de VS-ambassade in Jeruzalem. Het statuut van Jeruzalem is een van de meest gevoelige kwesties in het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Israël beschouwt wars van het internationaal recht Jeruzalem als zijn onverdeelde hoofdstad, terwijl de Palestijnen Oost-Jeruzalem claimen als hoofdstad van hun toekomstige staat. Ook de organisatie Reporters zonder Grenzen wil een onderzoek van het Internationaal Strafhof, met name naar 'door het Israëlische leger begane oorlogsmisdaden tegen Palestijnse journalisten'.

Volgens de organisatie hebben scherpschutters van het Israëlische leger rechtstreeks geschoten op een twintigtal Palestijnse journalisten op grondgebied van Gaza.

Procureur Fatou Bensouda bij het Internationaal Strafhof verzekerde dinsdag tegenover het Franse persburau AFP dat zij het geweld in Gaza van nabij volgt en beloofde 'alle gepaste maatregelen te nemen'. 'Het geweld moet stoppen', zei ze ook.

