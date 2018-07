Israëlische soldaten doden twee Palestijnen bij rellen in Gaza

De twee slachtoffers bevonden zich aan het hek dat de Palestijnse enclave van Israël scheidt. Sinds maart vinden er iedere week betogingen plaats, die steevast uitmonden in een confrontatie met het leger.

De twee Palestijnen kregen een kogel in het hoofd, zegt de minister. Bij de jongen van veertien gebeurde dat in het oosten van Rafah, bij de man van 43 in het oosten van Khan Younis.

Het Israëlische leger gaf geen commentaar op de overlijdens, ook al werden die veroorzaakt door zijn soldaten. Volgens het leger gooiden 'zevenduizend Palestijnse oproerkraaiers' stenen en brandende banden naar Israëlische soldaten. 'De troepen riposteren met de middelen voor oproerbestrijding en schieten volgens de rules of engagement.'

Het Israëlische leger doodde zeker 156 Palestijnen sinds 30 maart, en maakte ruim 4.000 gewonden. Eind maart ging een protestbeweging van start tegen de Israëlische blokkade van de Gazastrook. De enclave, die geklemd zit tussen de Middellandse Zee, Israël en Egypte, maakt een humanitaire crisis door.