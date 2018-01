Israëlische soldaten doden 17-jarige Palestijn bij rellen

Sinds de Amerikaanse president Donald Trump op 6 december verklaarde dat hij Jeruzalem tot hoofdstad van Israël zal benoemen, is de onrust in de regio weer toegenomen. De golf van protest heeft al aan veertien Palestijnen het leven gekost.

Woensdag namen tientallen Palestijnen deel aan een gewelddadig protest in het dorp Deir Nidham, ten noorden van Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Volgens het Palestijnse ministerie opende een van de Israëlische soldaten het vuur en kreeg de 17-jarige Palestijn daarbij een kogel in het hoofd.

In een reactie bevestigt het Israëlische leger dat er geschoten werd op een Palestijnse jongeman die 'een vuurwapen leek te dragen'. Of hij ook echt een wapen bij zich had, kan volgens de lokale krant Times of Israel niet worden bevestigd. 'De omstandigheden worden onderzocht', zo klinkt het bij het leger.