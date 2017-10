Israëlische premier Netanyahu prijst Trump voor 'moedige' beslissing omtrent Iran

'Ik feliciteer president Trump voor zijn moedige beslissing vandaag. Hij pakte het terroristisch Iraanse regime krachtdadig aan', zei de Israëlische regeringsleider in een video kort na toespraak van de bewoner van het Witte Huis in Washington. 'Indien de deal rond Iran ongewijzigd blijft, is één ding absoluut zeker, op een paar jaar tijd zal het meest toonaangevende terroristisch regime ter wereld een kernwapenarsenaal hebben en dat is een vreselijk gevaar voor onze collectieve toekomst', zei Netanyahu.

'President Trump heeft net een opportuniteit geschapen om iets te doen aan deze slechte deal, om de Iraanse agressie terug te draaien en de confrontatie aan te gaan met zijn criminele steun voor het terrorisme. Daarom sluit Israël deze opportuniteit in de arm en daarom zou iedere regering met verantwoordelijkheidszin en ieder die begaan is met vrede en veiligheid in de wereld dit ook moeten doen', aldus de Israëlische premier.