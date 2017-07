Israëlische politie arresteert 33 Palestijnen voor geweld tijdens protesten

Onder de arrestanten zijn zeven minderjarigen van 13 tot 17 jaar, en alle arrestanten zijn afkomstig van wijken in Oost-Jeruzalem. De politie beschuldigt de Palestijnen onder meer van het gooien met stenen en molotovcocktails, en het blokkeren van wegen. De vijf verdachten die volgens de openbare aanklager aanzetten tot geweld tegen burgers en de Israëlische autoriteiten, zouden dat via Facebook gedaan hebben.

De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Addameer bestempelt de arrestaties als 'willekeurig'. 'Wij beschouwen dit als een collectieve straf voor de Palestijnen, vooral die in Jeruzalem', zei de woordvoerster. De voorbije twee weken vonden er hevige onlusten plaats tussen de Palestijnen en de Israëlische politie in Jeruzalem, omwille van de metaaldetectoren die Israël instelde in de buurt van de Al-Aqsamoskee. Bij het geweld kwamen vier Palestijnen om.

De aanleiding voor de veiligheidsmaatregelen was de moord op twee Israëlische politieagenten half juli, door drie Israëlische Arabieren in de omgeving van de moskee. De Palestijnen gingen over tot een boycot van de moskee, en baden op de straten. Ze zeiden dat ze enkel zouden terugkeren als de metaaldetectoren werden opgeheven.

Dat deed Israël vorige week maandag, al werd tegelijk aangekondigd dat ze vervangen zouden worden door 'slimme' veiligheidscontroles. De afgelopen dagen zijn de moslims teruggekeerd naar hun heilige site, en zijn de spanningen afgenomen.