Israëlische oorlogsvliegtuigen vallen Gazastrook aan na raketaanval

In de nacht van woensdag op donderdag zei het Israëlische leger dat "een projectiel werd afgevuurd in de richting van het zuiden van Israël". "Als antwoord op deze aanval, hebben gevechtsvliegtuigen twee stellingen van Hamas in het noorden van Gaza aangevallen", luidde het in een verklaring van het leger.

Op het trainingskamp van de Qassam-brigades, de gewapende vleugel van de islamitische beweging, werden volgens getuigen minstens twee bommen gedropt. Volgens de Gazaanse veiligheidsdiensten werd ook een braakliggend terrein ten oosten van Gaza-stad geviseerd.

De raketaanvallen vanuit Gaza worden zelden opgeëist, en worden toegeschreven aan radicale groepen die Hamas probeert te bestrijden. Desondanks acht Israël Hamas, al tien jaar aan de macht in de Gazastrook, verantwoordelijk. Israël bombardeert daarom regelmatig de militaire bases van Hamas.