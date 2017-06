Israëlische luchtmacht bestookt Syrische regeringstroepen

Dat meldde de IAF zaterdag op Twitter. De projectielen richtten geen schade aan, het Israëlische bombardement eiste het leven van minstens twee Syrische regeringssoldaten.

Volgens de IAF waren de projectielen afkomstig van Syrische regeringstanks. De krant Haaretz citeerde militairen die stelden dat het om 'verdwaald vuur' ging, maar legerfunctionarissen houden vol, zeker te zijn dat het Syrische regeringsleger verantwoordelijk is.

Het Israëlische ingrijpen - en de stelligheid waarmee verkondigd wordt dat het Syrische leger de schuldige is - voedt de onrust over toenemende Israëlische banden met rebellen in Syrië. Die toename werd vastgesteld in een begin deze maand door VN-secretaris-generaal Antonio Guterres aan de leden van de VN-Veiligheidsraad bezorgd rapport, opgesteld door de United Nations Disengagement Observer Force. Het betreft vooral rebellenbewegingen gevestigd in het gebied van de Mount Hermon, aan de Syrische grens met Israël. Volgens het Israëlische leger en premier Benjamin Netanyahu zijn al die interacties louter en alleen 'van humanitaire en medische aard.'

De krant Wall Street Journal schreef onlangs dat Israël Syrische rebellen op de Golanhoogte al jaren in het geheim bevoorraadt. Op die manier wil Tel Aviv een 'bufferzone van pro-Israëlische krachten' om IS en met Iran samenwerkende milities op afstand te houden.