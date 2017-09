Israëlische leger voert luchtaanval uit nabij internationale luchthaven Damascus

Op gezag van Syrische staatsmedia meldde de Israëlische krant Haaretz dat Israëlische gevechtsvliegtuigen van buiten het Syrisch luchtruim twee raketten hebben afgevuurd naar het zuidwesten van de luchthaven van Damascus. Op sociale media luidde het dat er explosies zijn gehoord. Er zijn berichten dat het Israëlisch leger een wapenopslagplaats nabij de luchthaven heeft aangevallen.

Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat raketten zijn afgevuurd op een wapenopslagplaats van klaarblijkelijk de Libanese Hezbollah nabij de luchthaven die zich op 25 km ten zuiden van de Syrische hoofdstad bevindt.

Volgens de krant Jerusalem Post zijn er op sociale media onbevestigde berichten dat het Israëlisch leger op de luchthaven een vliegtuig heeft aangevallen. Het is niet de eerste keer dat Israël doelen in Syrië bestookt sinds de start van het conflict in Syrië in 20011. Doelwitten waren het Syrisch leger en de Hezbollah die het regime helpt in de strijd tegen de rebellie en jihadisten.

Er waren ook regelmatig aanvallen in de buurt van de internationale luchthaven, voegt Haaretz eraan toe. In de buurt bevinden zich opslagplaatsen waarin wapens liggen die van Iran op weg zijn naar de Hezbollah.