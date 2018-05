Israël zet HRW-directeur het land uit

Volgens HRW hebben de Israëlische autoriteiten het besluit genomen omdat Omar Shakir boycot-maatregelen tegen Israël zou steunen. De autoriteiten hebben een dossier aangelegd over de HRW-directeur, dat zijn activiteiten in de afgelopen tien jaar omvat. Shakir werkt pas een jaar voor HRW in Israël.

'Dit gaat niet over Shakir, maar is eerder een poging om HRW de mond te snoeren en kritiek op het Israëlische mensenrechtenbeleid te voorkomen', zegt Iain Levine, plaatsvervangend programmadirecteur bij HRW. 'Dossiers samenstellen en medewerkers van mensenrechtenorganisaties uitzetten zijn tactieken uit het boekje van Russische en Egyptische veiligheidsdiensten.'

Activisten weigeren

In een brief van de Israëlische autoriteiten staat dat het besluit niet betekent dat Israël buitenlandse mensenrechtenexperts weigert, maar dat het specifiek om Shakir gaat. Hij kreeg in april 2017 een werkvergunning voor een jaar. Die werd afgelopen april aanvankelijk voor een maand verlengd, omdat er nog onderzoek gaande was naar aanleiding van een rechtszaak over intrekking van zijn werkvergunning. Die zaak was aangespannen door een Israëlische niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor Israëlische belangen.

In 2011 nam Israël een wet aan die het mogelijk maakt mensen aan te klagen en schadevergoeding te eisen als iemand in het openbaar oproept tot een boycot van Israël of Israëlische nederzettingen. In maart vorig jaar volgde het besluit om ook activisten die publiekelijk oproepen tot boycotmaatregelen, toegang tot het land te kunnen weigeren.

De mensenrechtenorganisatie stelt niet op te roepen tot boycotmaatregelen en ontkent dat medewerkers dat wel doen. Wel wijst HRW erop dat bedrijven die functioneren in nederzettingen, profiteren van en bijdragen aan schending van de internationale humanitaire wetgeving. Op basis daarvan zouden ze hun activiteiten moeten stoppen, zegt HRW.