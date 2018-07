Israël voert luchtaanvallen uit in Syrië

Het Israëlische leger heeft in de nacht van woensdag op donderdag bevestigd dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd in Syrië. Woensdagavond hadden Syrische staatsmedia en het Syrische Observatorium voor Mensenrechten al over de aanvallen bericht.

'Het Israëlische leger heeft drie militaire posten in Syrië aangevallen in een reactie op de infiltratie van de onderschepte Syrische drone in Israël', luidt het op Twitter. 'Het Israëlische leger zal vastberaden en besluitvaardig reageren op elke poging om Israëlische burgers te raken en de Israëlische soevereiniteit te breken', wordt Syrië voorts nog gewaarschuwd.

Eerder op woensdag had Israël gezegd dat het een vanuit Syrië afkomstige drone had neergehaald met een Patriot-luchtafweerraket boven de Golanhoogvlakte. Die werd in 1967 door Israël grotendeels veroverd op Syrië en later ook geannexeerd.

Details over de locatie van de represailleaanvallen geeft het Israëlische leger niet. Het staatspersagentschap Sana meldde eerder dat militaire doelwitten in het zuidwestelijke Syrische gouvernement Quneitra, op het Syrische deel van de Golanhoogten, werden geviseerd. Militaire bronnen hadden tegen het Duitse persagentschap DPA over aanvallen nabij de steden Tal Kroum en Jabah.

Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten stelt dat daarnaast ook doelwitten in de buurt van Madinat al-Baath werden geviseerd.