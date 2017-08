In het noordwesten van Gaza-stad waren een reeks harde explosies te horen. Volgens medische bronnen raakten zeker twee burgers gewond bij de luchtaanvallen. Andere bronnen hebben het over drie gewonden. Eén zou in kritieke toestand verkeren. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis. De bombardementen zouden ook zware schade hebben aangericht.

Bij de raketaanval op Israëlisch gebied enkele uren voordien raakte niemand gewond en was er geen schade.