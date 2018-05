Israël voert bombardementen uit op Hamas in Gazastrook

Het gaat volgens hen om een basis van de militaire tak van Hamas in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, en om een site van Hamas in het centrum van de enclave. Voorlopig zijn geen gewonden gemeld.

Het Israëlische leger bevestigt op Twitter dat gevechtsvliegtuigen 'militaire doelwitten in een complex van Hamas in het zuiden van de Gazastrook' hebben gebombardeerd. 'De aanval werd uitgevoerd als antwoord op een incident dat eerder op dag plaatsvond waarbij verdachten Israël infiltreerden en probeerden om veiligheidsinfrastructuur te beschadigen', klinkt het.

Israël en Hamas hebben sinds 2008 al drie oorlogen gevoerd. Sinds 2014 is er officieel een staakt-het-vuren van kracht, maar de situatie blijft gespannen. Sinds 30 maart werden volgens het ministerie van Gezondheid van de Gazastrook minstens 116 Palestijnen die protest voerden aan de grens van de enclave, doodgeschoten door Israëlische soldaten.

The strike was conducted in response to the incident that took place earlier today, in which suspects infiltrated Israel & attempted to damage security infrastructure