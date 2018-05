Israël voert bombardementen uit in Gazastrook

De Israëlische luchtmacht heeft in de nacht van woensdag op donderdag meerdere doelwitten in de Gazastrook gebombardeerd. Dat meldt het Israëlische leger op Twitter. 'De aanvallen werden uitgevoerd in een reactie op hevig geweervuur met machinegeweren gericht op de stad Sderot', luidt het.