Israël valt tientallen Iraanse doelwitten aan in Syrië

Op een kaartje dat het leger heeft verspreid, is te zien waar in Syrië het Israëlische leger heeft toegeslagen. Onder meer het zuidwestelijke gouvernement Quneitra, op het Syrische deel van de Golanhoogten, werd geviseerd, net als de regio rond Damascus. In een filmpje op de officiële Twitteraccount van het Israëlische leger wordt uitgelegd hoe een mobiele raketlanceerder van de Iraanse Revolutionaire Garde werd uitgeschakeld in Al-Kiswah, op ruim tien kilometer ten zuiden van de hoofdstad.

Het Syrische staatspersagentschap Sana meldt dat de Syrische luchtafweer 'tientallen raketten uit de lucht heeft geschoten', onder meer op de luchthaven van Damascus, en dat slechts een handvol hun doelwitten hebben bereikt. Bronnen binnen het Syrische regeringsleger geven te kennen dat onder andere een militaire luchtmachtbasis in Al-Dumayr, ten noordoosten van Damascus, werd geraakt, net als een legerbasis nabij de zuidelijke stad Dera.

Vergelding

De Israëlische bombardementen zijn een vergelding na de Iraanse luchtaanval rond middernacht (23 uur Belgische tijd) op de Golanhoogten. Conricus meldde dat de speciale eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde, de Quds-brigades, vanuit Syrië twintig raketten hadden afgevuurd op Israëlische militaire doelwitten op de hoogvlakte, die in 1967 voor een groot deel door Israël werd veroverd op Syrië en later ook geannexeerd. 'Verscheidene raketten werden onderschept. Er zijn geen Israëlische slachtoffers', aldus de de luitenant-kolonel, die meteen represailles aankondigde.

De eerste vergeldingsaanvallen werd kort na de Iraanse aanval uitgevoerd. Rond 3 uur lokale tijd (2 uur Belgische tijd) vond opnieuw een opflakkering plaats van de Israëlische bombardementen in Syrië. Volgens het Israëlische leger gaat het om de grootste aanval ooit die het tegen Iraanse doelwitten heeft ondernomen. 'Het Israëlische leger wil de situatie niet verder laten escaleren, maar verdere pogingen om Israël aan te vallen, zullen een zware reactie als gevolg hebben', benadrukt Conricus. 'We zijn op elk scenario voorbereid.' Daarnaast roept Israël het Syrische leger op om zich afzijdig te houden.

Nucleaire akkoord

Dinsdagavond had Israël - vlak nadat Amerikaans president Donald Trump had bekendgemaakt dat de Verenigde Staten uit het nucleaire akkoord met Iran zouden stappen - nog aangekondigd dat het zijn leger op de Golan in staat van paraatheid bracht. Het land zei 'ongewone activiteiten van Iraanse troepen in Syrië' te hebben waargenomen. Reservisten werden gemobiliseerd en afweersystemen opgesteld. Niet lang daarna meldden Syrische staatsmedia en het Syrisch observatorium dat Israël luchtaanvallen had uitgevoerd op een Iraans wapendepot in Al-Kiswah. Volgens het observatorium vielen daarbij vijftien doden, onder wie acht Iraniërs.

Iran is een van de partijen die het Syrische regeringsleger steunen in de strijd tegen de rebellen en terreurgroep Islamitische Staat (IS), net als de Libanese sjiitische beweging Hezbollah en Rusland. Israël zegt dat het sjiitische land de voorbije maanden zijn militaire aanwezigheid in Syrië aanzienlijk heeft uitgebouwd. Volgens Conricus heeft Israël de voorbije maanden ook meerdere Iraanse aanvallen afgewend