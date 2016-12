Israël treft sancties tegen Nieuw-Zeeland en Senegal - na resolutie Veiligheidsraad

Volgens een mededeling van het kabinet van de premier, heeft Benjamin Netanyahu gevraagd aan de ambassadeurs in Nieuw-Zeeland en Senegal om onmiddellijk terug te keren naar Israël voor consultaties. Daarnaast heeft hij de annulatie geëist van het geplande bezoek van de Senegalese minister van Buitenlandse Zaken aan Israël, en heeft hij gevraagd om alle hulpprogramma's voor Senegal stop te zetten. Tot slot heeft hij de annulatie gevraagd van bezoeken van de niet residerende ambassadeurs van Senegal of Nieuw-Zeeland aan Israël.

Venezuela en Maleisië

De ontwerpresolutie werd opgesteld door Egypte, en werd uiteindelijk vrijdag voorgelegd aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op initiatief van Nieuw-Zeeland, Senegal, Maleisië en Venezuela. Israël heeft geen diplomatieke betrekkingen met Venezuela en Maleisië, waardoor enkel Senegal en Nieuw-Zeeland door de Israëlische maatregelen worden getroffen. Netanyahu liet eerder ook al weten dat Israël de "schandelijke resolutie" verwerpt en er zich niet aan zal houden.

De Palestijnse autoriteit, de Palestijnse Bevrijdingsbeweging PLO, Hamas en de Islamitische Jihadbeweging in Palestina verwelkomen de resolutie dan weer.

De resolutie werd goedgekeurd omdat de VS voor het eerst in lang geen gebruik maakten van hun vetorecht. De VS onthielden zich in de stemming.

(Belga/RR)