Israël stapt uit UNESCO

Het besluit van Tel Aviv volgt twee dagen na de voor Israël en de VS falikant verlopen stemming in de Algemene Vergadering van de VN over het statuut van Jeruzalem. Volgens woordvoerder Emmanuel Nahshon van het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert de VN-organisatie, bekend om zijn lijsten van werelderfgoed, "de Joodse geschiedenis te scheiden van het land Israël". De uitstap volgt, conform het Unesco-reglement, pas eind volgend jaar.

Washington kondigde de Amerikaanse uitstap in oktober aan. De regering-Trump gaf toen als reden op 'het voortdurende vooroordeel tegen Israël' van het agentschap. Tussen Tel Aviv en UNESCO begon het in oktober 2016 al scheef te lopen. In een ontwerpresolutie onderstreepte de organisatie toen het belang van de stad Jeruzalem voor de drie grote monotheïstische godsdiensten (christendem, islam en judaïsme). In de tekst werd niet geëxpliciteerd waarom de Heilige Stad belangrijk is voor christenen en joden.