Israël haalt hard uit naar Iran: 'Stel onze vastberadenheid niet op de proef'

'Stel de vastberadenheid van Israël niet op de proef', klonk het terwijl Netanyahu zwaaide met een stuk metaal dat volgens hem een stuk van een Iraanse drone was die vorige week boven Israël werd neergehaald.

De Israëlische eerste minister richtte zich tot de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif, die aanwezig was op de veiligheidsconferentie maar de speech van Netanyahu niet bijwoonde. 'Herkent u dit hier? U zou moeten, want het is van u.' Hij riep Zarif op een boodschap mee te nemen voor 'de tirannen in Teheran. Test de vastberadenheid van Israël niet.'

Netanyahu heeft zich al meer laten opmerken met theatrale interventies. In 2012, tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, was Iran ook al de gebeten hond. De Israëlische premier toonde toen een simplistische tekening van een bom die op het punt staat te ontploffen. Netanyahu doelde daarmee op het Iraanse nucleaire programma.

De Israëlische eerste minister nam vandaag nog eens het nucleaire akkoord van de internationale gemeenschap met Iran op de korrel. Volgens Netanyahu zal het regime in Teheran zich sowieso bewapenen met kernwapens, en eens het nucleaire akkoord verloopt, zal 'de agressie van Iran ongecontroleerd zijn'. 'We zullen zonder aarzelen onszelf verdedigen, en we zullen niet alleen optreden tegen de bondgenoten van Iran die ons aanvallen, maar ook tegen Iran zelf', sprak Netanyahu dreigend.

Israël liet vorig weekend weten dat het een Iraanse drone boven zijn grondgebied had neergehaald. In een reactie vernielde de Israëlische luchtmacht de basis vanwaar het onbemande vliegtuig zou vertrokken zijn in Syrië. Tijdens die operatie werd een Israëlische F-16 uit de lucht geschoten, wat sinds 1982 niet meer gebeurd was, waarop Israël vergeldingsbombardementen uitvoerde tegen Syrische en vermoedelijk Iraanse doelwitten in Syrië.

De Iraanse buitenlandminister Zarif bestempelde de speech van Netanyahu als een 'karikaturaal circus'. Hij beschuldigde Israël ervan 'een politiek van agressie en grootschalige vergeldingen te voeren tegen zijn buren'.

Netanyahu zei dan weer dat 'de Iraanse dreiging Israël en Arabische landen dichter bij mekaar heeft gebracht. Arabische landen zien Israël niet langer als hun vijand, maar als hun bondgenoot' in de strijd tegen extremisme. De Israëlische premier toonde een kaart waarmee hij wilde aantonen dat Iran streeft naar een 'rijk' dat zich uitstrekt tot aan de Middellandse Zee door Syrië en Libanon te 'koloniseren'. Israël heeft zijn rode lijnen, en één ervan is een permanente Iraanse aanwezigheid in die landen te verhinderen, aldus nog Netanyahu.