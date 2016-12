Israël geeft goedkeuring aan bouw honderden woningen in Oost-Jeruzalem - dagen na veroordeling door Veiligheidsraad

Dat meldt The New York Times.

Israël keert "de andere wang niet toe", verklaarde premier Benjamin Netanyahu maandag, na kritiek op de diplomatieke respons van zijn land na de resolutie van de Veiligheidsraad.

Defying U.N., Israel Prepares to Build More Settlements https://t.co/YX3waSbtWl -- The New York Times (@nytimes) December 27, 2016

Zijn regering gaf haar goedkeuring aan de bouw van 600 'huiseenheden' in het overwegende Palestijns deel van Oost-Jeruzalem. Volgens de Times zal de gemeenteraad van Jeruzalem woensdag de bouw goedkeuren, en dan kan men beginnen te bouwen. Een leider in de stad noemde de nieuwe woningen een "voorschot" op 5.600 nieuw te bouwen huizen.

In Israël is er verdeeldheid tussen degenen die vinden dat de premier de gijzelaar is van pro-nederzettingen-partijen binnen zijn coalitie, en anderen die kwaad zijn omdat de VS door zich in de Veiligheidsraad te onthouden de veroordeling van Israël hadden mogelijk gemaakt (of toch niet hadden tegengehouden). Uiteindelijk werd de resolutie, die de nederzettingenpolitiek "een flagrante schending onder internationale wet" noemde, aangenomen met 14 stemmen tegen 0.

Internationale actie, boycot

Aan deze veroordeling zijn geen sancties gekoppeld zijn, maar ze zal, zeggen Palestijnen, gebruikt worden om Israël aan te klagen voor internationale instanties, en om met meer slagkracht een boycot te vragen tegen de nederzettingen en wat er wordt geproduceerd.

Sommige hardliners in Israël beweren dat de Amerikaanse president Barack Obama en zijn team de resolutie "georkestreerd" hebben. In de VS wordt dat met klem ontkend, maar wordt wel toegevoegd dat de ploeg van Obama mogelijk nog stappen zal ondernemen in de Verenigde Naties, aldus de Times.

Netanyahu reageerde op de resolutie door ambassadeurs terug te roepen, door de Amerikaanse ambassadeur op het matje te roepen, door hulp aan landen die de resolutie ondersteunden op te schorten etc. "Israël is een land met grote nationale trots, en we keren de andere wang niet toe". Hij noemde zijn represailles "verantwoordelijk, uitgemeten en fors". Ze hadden volgens hem de bedoeling om duidelijk te maken dat de resolutie "onaanvaardbaar is voor ons".

Ruim 100.000 kolonisten erbij

Volgens The Times, die verwijst naar cijfers van vredesgroep Peace Now, leefden in 2009, toen Obama president werd, 297.000 mensen in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, naast 193.737 in Oost-Jeruzalem. Eind 2014 waren dat er respectievelijk 386.000 geworden en 208.000.

Die toevoeging van meer dan 100.000 kolonisten heeft er volgens de Times Obama van overtuigd om van aanpak in de Verenigde Naties te veranderen omdat de nederzettingen in toenemende mate een twee-statenoplossing bemoeilijken.

In Israël hoor je dan weer, schrijft The Times, dat de regering Netanyahu in het begin van Obama's ambtstijd een stop van 9 maanden op nederzettingen had doorgevoerd, zonder dat het tot onderhandelingen met de Palestijnen heeft geleid. De hardliners wachten met enige hoop op president Donald Trump.

(RR)