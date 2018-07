Israël evacueert 800 Withelmen naar Jordanië

De hulpverleners werden bedreigd door de opmars van troepen van het regime van Bashar al-Assad in het zuiden van Syrië. De evacuatie werd uitgevoerd op verzoek van de Verenigde Staten en Europese landen, aldus nog de Israëlische radio.

De Withelmen zijn hulpverleners die gespecialiseerd zijn in de evacuatie van mensen vanonder het puin van gebouwen vernietigd door het Syrische leger of de Russische luchtmacht. Ze worden bedreigd met opsluiting of executie. Het Israëlische leger bevestigde in een mededeling de evacuatie van de Withelmen naar 'een buurland', zonder verdere details te geven.

Jordanië heeft al laten weten dat de Withelmen worden overgebracht naar Canada, Duitsland en Groot-Brittannië.

Het gaat om een 'uitzonderlijk humanitair gebaar', zo luidt het in de mededeling, waarin ook benadrukt wordt dat de Israëlische politiek inzake Syrische vluchtelingen op Israëlisch grondgebied ongewijzigd blijft. "Israël handhaaft zijn beleid om niet tussen te komen in het conflict in Syrië en blijft het Syrische regime verantwoordelijk houden voor alle activiteiten die plaatsvinden op Syrisch grondgebied."