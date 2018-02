Ramadam was voorwerp van twee klachten van vrouwen voor feiten die in 2009 en 2013 in Frankrijk zouden zijn gebeurd. Hij is beschuldigd van verkrachting en van verkrachting van een kwetsbaar iemand.

Hij heeft op zijn beurt klacht ingediend wegens valse betichingen. Hij gewaagt van een 'lastercampagne', georchestreerd door zijn 'jarenlange vijanden.'

Of de Zwitser in voorlopige hechtenis zal komen, wordt op een later tijdstip beslist.