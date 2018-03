Islamitische Staat eist gijzeling in Frankrijk op

In en nabij Carcassonne in Zuid-Frankrijk heeft de 26-jarige Redouane Lakdim, een zelfverklaarde IS-aanhanger, vrijdag minstens drie mensen gedood bij verschillende aanvallen, onder meer in een supermarkt. Daar werd de dader zelf door de ordediensten gedood. De man had de vrijlating geëist van Salah Abdeslam.

Lakdim stal vrijdagmorgen in Carcassonne een wagen, verwondde de chauffeur en doodde een passagier. Vervolgens schoot hij vanuit die wagen op vier joggende agenten van de nationale politie.

Eén agent raakte gewond aan de schouder. Achtervolgd door de politie vluchtte de dader daarna richting Trèbes en verschanste zich rond 11 uur in de supermarkt Super U. Daar doodde hij twee mensen, naar verluidt iemand die in de beenhouwerij werkte en een klant.

De ongeveer twintig aanwezige klanten werden een tijdlang gegijzeld, maar werden even na de middag vrijgelaten.

Moedige agent

De gijzelnemer bleef enkel met een gendarme in de winkel achter die vrijwillig de plaats innam van een gijzelaar, aldus de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb gezegd op een persconferentie.

'Ik prijs de moed van de luitenant-kolonel, hij is een echte held', aldus Collomb. 'Hij is zwaargewond en nam de plaats in van een gijzelaar.'

Lakdim werkte alleen, zo zei Collomb nog.

De gijzelnemer bleek bij de inlichtingendiensten gekend te staan omdat hij opgevolgd werd voor radicalisering. Volgens getuigen zou hij in de supermarkt geroepen hebben dat hij wraak wilde voor de bombardementen op Syrië. Hij eiste ook de vrijlating van Salah Abdeslam, de enige overlevende dader van de terreuraanslagen in Parijs. Rond kwart voor drie kwam het nieuws dat de ordediensten de man hadden gedood.

Terreur

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) eist de aanslagen op. De terreurgroep doet dat via zijn propagandakanaal. De dader is een "soldaat van de Islamitische Staat", zo meldt het IS-kanaal Amaq. De gijzelnemer voerde zijn aanvallen uit 'in antwoord op de oproep om coalitielanden te treffen', klinkt het nog. Het gaat dan om landen die meedoen aan de door de VS geleide coalitie tegen de groep in Irak en Syrië.

De Franse president Emmanuel Macron bevindt zich in Brussel voor de Europese top, maar zal de komende uren terugkeren naar Parijs. Macron verzekert de inwoners van Trèbes nog van de solidariteit en mobilisatie van de staatsdiensten en de ordehandhavers. Die laatsten zijn 'heel snel en gecoördineerd' tussenbeide gekomen. Volgens de president zal de procureur van Parijs, François Mollins, 'alle elementen met betrekking op het begin van dit onderzoek' vrijgeven zodra dat mogelijk is.