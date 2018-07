IS-vrouwen vragen Nederlandse rechters om hen gevangen te zetten

Steeds meer Nederlandse IS-vrouwen die vastzitten in Koerdische kampen in Noord-Syrië, proberen met hun kinderen terug te keren naar Nederland, door rechters te vragen hen gevangen te zetten. Het gaat om ten minste zes vrouwen en elf kinderen, schrijft het Algemeen Dagblad.

Het verzoek van een vrouw belandt via haar advocaat bij de justitie in Nederland. Die legt bij de Koerdische autoriteiten een bevel om gevangenneming neer. De volgende stap is dat de Koerden de vrouw naar de Nederlandse ambassade brengen die ervoor zorgt dat zij naar haar thuisland wordt overgebracht voor berechting. De Nederlandse regering wil dat Syriëgangers op eigen kracht de ambassade bereiken.

In Nederland geloven familieleden van Syriëgangers dat dat succes kan hebben. 'Als ze daar gevangen worden genomen, zijn ze min of meer veilig en is er een kans op terugkeer', zegt één van hen.