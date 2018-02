'IS-leider Baghdadi leeft nog en verblijft in noordoosten van Syrië'

De leider van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), Aboe Bakr al-Baghdadi, leeft nog en geniet verzorging in een veldhospitaal in het noordoosten van Syrië, nadat hij bij luchtaanvallen gewond is geraakt. Dit heeft directeur-generaal Aboe Ali al-Basri van het Iraakse departement voor Inlichtingen en Contraterreur maandag gezegd.

'Wij hebben onweerlegbare informatie en documenten van bronnen binnen de terreurorganisatie volgens dewelke Baghdadi nog in leven is en zich schuilhoudt in (de regio, nvdr.) Jazire,' aldus Al-Basri.

De leider van de jihadisten lijdt aan verwondingen, diabetes en breuken die hem verhinderen zonder hulp te kunnen stappen. Die verwondingen heeft hij opgelopen tijdens luchtaanvallen op de bolwerken van IS in Irak.

Op 6 juni maakte Rusland bekend dat zijn luchtmacht eind mei vermoedelijk Baghadi had gedood nabij Raqqa in Syrië. Moskou voegde er meteen aan toe dat er nog bijkomende verificaties omtrent zijn dood nodig waren. Op 1 september zei een hoge Amerikaanse legerfunctionaris dat de leider van IS ontegensprekelijk nog in leven was en zich wellicht verstopt in de vallei van de Eufraat in het oosten van Syrië.