IS leider al-Baghdadi moedigt in zeldzame speech volgelingen aan om te blijven vechten

'Jullie hebben geen keuze. Als je in waardigheid wilt leven, dan wend je je tot je geloof en bestrijd je de vijand', zei al-Baghdadi tot zijn volgelingen in Syrië. 'We gaan voor niets anders dan de sharia en geven ons leven om die te laten zegevieren', zei hij in een speech van 55 minuten.

Zijn vorige speech dateerde van september 2017. IS heeft heel wat nederlagen geleden in de voorbije maanden in Syrië en Irak. Het is niet duidelijk waar al-Baghdadi's verblijft. Er is al vaker beweerd dat hij gedood werd, maar in zijn jongste speech verwijst hij naar gebeurtenissen van de laatste maand.