IS-leider Al-Bagdadi spreekt over Noord-Koreaanse dreigementen

Onduidelijk is van wanneer de opname, een 46 minuten lange tirade, stamt. Het merendeel van de door nieuwsorganisatie al-Furqan gepubliceerde opname is gewijd aan religieuze teksten, maar verwijzingen naar de Noord-Koreaanse dreigementen tegen Japan en de VS geven aan dat de opname vrij recent is.

Het was al van november 2016 geleden dat al-Bagdadi van zich liet horen. Toen was dat bij het begin van het Iraaks-Amerikaanse offensief tegen IS-bolwerk Mosoel in Noord-Irak. Eerder dit jaar meldde het Russische ministerie van Defensie dat al-Bagdadi 'misschien' was omgekomen bij een Russisch bombardement op IS-leden in een buitenwijk van de Syrische stad Raqqa.

De audio-opname is nog niet geauthentificeerd.