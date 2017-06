IS in het defensief in Syrië en Irak

Een coalitie van sjiitische paramilitaire troepen kondigde zondag aan dat ze met steun van de Iraakse luchtmacht Al-Baaj hebben heroverd. De bevrijding van de grensstad kadert in een ruimere operatie om IS te verdrijven uit Mosul, het laatste belangrijke bolwerk van de terroristische organisatie in het noorden van Irak. Met de herovering van grensgebied ten westen van Mosul proberen de milities de bevoorradingsroutes van IS af te snijden.

Ook het Syrische bolwerk van IS staat onder grote druk. Volgens berichten van het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Waarnemingscentrum voor Mensenrechten zijn strijders van de Syrische Democratische Krachten (SDF) tot op enkele kilometers van Raqqa genaderd. Verwacht wordt dat de komende dagen de aanval op de stad wordt ingezet.

Volgens de Turkse premier Binali Yildirim is het offensief op Raqqa zelfs al van start gegaan. "De operatie in Raqqa is begonnen op 2 juni. De Verenigde Staten hebben Turkije voor de start van de operatie de noodzakelijke informatie over deze kwestie gegeven", zo verklaarde hij aan lokale media. Turkije staat bijzonder argwanend tegenover SDF, een Koerdisch-Arabische alliantie die geleid wordt door de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) en steun geniet van de Verenigde Staten.