IS eist mesaanval in Siberië op

De dader werd neergeschoten, zegt het Russische onderzoekscomité, volgens agentschap Ria Novosti.

De man zou met een mes door het centrum van de stad gelopen hebben, 2.100 kilometer ten oosten van Moskou, en voorbijgangers aangevallen hebben, klonk het in een mededeling.

Russische media wezen op gelijkenissen met de vermoedelijke terreuraanslag in Finland vrijdag. Maar de plaatselijke politie ging in eerste instantie niet uit van 'terrorisme'.

De dader zou geboren zijn in 1994 en van Russische afkomst. Er wordt onderzocht of hij psychische problemen had. Lokale berichtgeving uit de stad had het niettemin over verschillende gemaskerde daders. Maar dat bevestigen de autoriteiten niet. Een zender toonde beelden van de arrestatie van een tweede man.

In eerste instantie was sprake van acht gewonden. Vier slachtoffers verkeren volgens artsen nog in levensgevaar, zegt agentschap Interfax.

Soergoet telt 300.000 inwoners en is het centrum van de olie-industrie in Siberië.