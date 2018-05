IS eist aanval op Afghaans ministerie Binnenlandse Zaken op

De aanslag op het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken in Kaboel is maandag opgeëist door de jihadistische terreurgroep IS (Islamitische Staat).

IS claimde de aanslag via zijn propagandakanaal Amaq. Er werd meegedeeld dat het ging om een zelfmoordaanslag, maar meer informatie werd er niet gegeven.

Bij de aanval op het ministerie zijn ook alle terroristen om het leven gekomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het aantal aanvallers intussen wel naar beneden bijgesteld. Op een persconferentie had woordvoerder Najib Danish het nog over acht terroristen, die allemaal zijn gestorven.

In een eerdere mededeling werd nog gesproken over tien gedode aanvallers.