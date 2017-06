IS eist aanslag Londen op

Terreurgroep Islamitische Staat heeft via zijn communicatiekanaal Amaq de aanslag van zaterdagavond in Londen opgeëist. Dat bericht de SITE Intelligence Group, die het online verkeer van jihadisten in de gaten houdt.

Een verklaring van IS stelt dat een 'detachement' van drie strijders de reeks aanvallen uitvoerde waarbij zeven doden en tientallen gewonden vielen. Het bericht van Amaq citeert een 'bron', wat erop wijst dat de aanvallers niet rechtstreeks door IS uitgezonden werden, maar door de IS-ideologie geïnspireerd zijn.

IS heeft zijn volgelingen opgeroepen om tijdens de ramadan, de vastenmaand die eindigt op 24 juni, zoveel mogelijk aanslagen uit te voeren. Via sociale media en andere propagandakanalen heeft de terreurgroep recent instructies verspreid om dat met voertuigen en messen te doen.

De aanval van zaterdag was al de derde die IS dit jaar opeiste in het Verenigd Koninkrijk, na de recente bomaanslag in Manchester en een gelijkaardige aanval in Londen in maart.