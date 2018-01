Is de Grieks-Macedonische twistappel binnenkort verleden tijd?

'What's in a name?' vroeg William Shakespeare zich af. 'Veel', zouden Grieken en inwoners van de Republiek Macedonië zeggen. De naam Macedonië is al bijna dertig jaar de twistappel tussen beide landen. Zowel de Griekse provincie Macedonië als de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië maken namelijk gebruik van de naam. Sinds het land zich begin jaren negentig losscheurde van Joegoslavië, is er onenigheid ontstaan over wie aanspraak mag maken op de naam. Als dieptepunt blokkeerde Griekenland in 2008 de NAVO-toetreding van de Republiek Macedonië en in 2009 de onderhandelingen over een mogelijk lidmaatschap van de Europese Unie.

