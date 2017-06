'IS dacht aan aanslag met bomauto tijdens EK voetbal 2016'

Dat blijkt volgens de Franse radiozender France Inter uit de pv's van de verhoren van Mohamed Abrini.

"Ik heb gehoord dat dat het project voor Euro 2016 was. Een wagen of een vrachtwagen volgeladen met explosieven", verklaarde het brein achter de aanslagen van 22 maart in Brussel tijdens een verhoor op 26 augustus 2016.

Het inzetten van een bomauto is één van de aanvalsmethoden van de terreurgroep, schreef Europol in een rapport in december 2016 over de methodes die jihadisten gebruiken in Syrië en Irak en die kunnen uitgevoerd worden naar Europa.

De arrestatie van Salah Abdeslam, op 18 maart 2016 in Brussel, zou de terroristen echter aangezet hebben om hun plannen te wijzigen en eerder te opteren voor een gecoördineerde aanval in Brussel, aldus Abrini. Hij wordt er ook van verdacht te hebben deelgenomen aan de voorbereidingen van de aanslagen van 13 november in Parijs. Tijdens zijn verhoor wijst Mohamed Abrini, die beweert dat hij 'tegen de aanslagen' was, op de druk die IS uitoefent op zijn strijders. 'Er werd ons gezegd dat het beter was om voor hen te werken en tot het einde te gaan. We mochten ons niet overgeven'