IS bevestigt dat in Milaan gedode man de dader van Berlijn is

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft bevestigd dat de in Milaan gedode man de dader is van de aanslag in Berlijn. "De moordenaar van Berlijn heeft een nieuwe aanval uitgevoerd op een patrouille van de politie in Milaan en is bij een schotenwisseling gedood", zei de jihadistische organisatie via zijn propagandakanaal Amaq.

Volgens de Milanese politiechef Antonio de Lesu was de Tunesiër alleen toen hij de agenten in Milaan trof. Hij was "zeer gevaarlijk" en zou vermoedelijk opnieuw hebben toegeslagen. De beide jonge politieagenten hebben voorbeeldig en moedig gehandeld, aldus hun chef.

De 24-jarige Tunesiër Anis Amri werd neergeschoten bij een schietpartij tijdens een politiecontrole in de nacht van donderdag op vrijdag in Milaan. De verdachte was tegen de lamp gelopen tijdens een routinecontrole. Amri trok een vuurwapen en beschoot de politie. Die opende op haar beurt het vuur waarbij de man het leven verloor.

Wapen op scherp

Volgens de Italiaanse politie had de verdachte geen documenten op zich. De man deed "verdacht" in de buurt van het Milanese treinstation Sesto San Giovanni. Hij schoot met een pistool kaliber 24 op de agent die om zijn papieren vroeg. Het wapen stond op scherp toen hij het uit zijn rugzak haalde. Sky TG24 meldde dat dit kaliber overeenkomt met het wapen dat bij het doden van de Poolse vrachtwagenbestuurder is gebruikt.

Een tweede politieagent raakte bij de controle van de verdachte aan de schouder gewond. De wetsdienaar verkeert niet in levensgevaar.

Volgens Ansa komen de vingerafdrukken van de dode overeen met de vingerafdrukken die in Berlijn gevonden werden.

De verdachte was vanuit het Franse Chambéry per trein naar Turijn gereisd, aldus Alberto Nobili, hoofd van de Italiaanse terreurbestrijding. Daarop reisde de Tunesiër opnieuw met de trein door naar Milaan. Anis Amri was in 2011 via het Italiaanse eiland Lampedusa Europa binnengekomen. Hij vertoefde bijna vier jaar in een Italiaanse gevangenis en trok daarna naar Duitsland.

De Italiaanse justitie probeert uit te vissen hoe Amri aan het treinstation Sesto San Giovanni is geraakt, na te zijn aangekomen in het centraal station van Milaan. Op dat moment van de dag rijden er nog enkele bussen maar geen treinen, trams of metro. Tevens zoekt men uit of en zo ja welke contacten de man in Milaan had. Er zijn geen aanwijzingen dat hij tijdens zijn vorig verblijf in Italië in de grootstad is geweest.

Onderzoek gaat voort

Duitsland kondigt ondertussen aan dat het onderzoek verder gaat. Meer bepaald wil men weten of de Tunesiër medeplichtigen of een ondersteunend netwerk had, of het wapen in Milaan hetzelfde is als hetgeen waarmee de Poolse vrachtwagenbestuurder mee is gedood en hoe hij van Duitsland naar Italië kon vluchten.